Legge Bilancio: Conte, Meloni illude i lavoratori

- "Giorgia Meloni illude i lavoratori facendo credere che ci saranno 100 euro in più al mese, in realtà neanche un euro. Non c’è nulla per il caro vita, per il caro mutui, per il caro carburante, ci sono tagli effettivi sulla sanità. Il centrodestra, dopo aver criticato la legge Fornero, non dà nulla, non offre nulla per chi vuole la pensione anticipata". Lo ha detto, a proposito della legge di Bilancio, il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in una intervista al Tg1. (Rin)