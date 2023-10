© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente Francesco Rocca interviene all'evento "Una Regione in più per credere nel cinema" a cura della Regione Lazio nell'ambito della Festa del Cinema di Roma. Auditorium Parco della Musica viale Pietro De Coubertin a Roma (ore 10)- Evento "Una regione in più per credere nel cinema" nell'ambito della Festa del Cinema di Roma. Intervengono: Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura; Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio; Federico Mollicone, membro Camera dei deputati, presidente commissione Cultura;Giampaolo Rossi, direttore generale Rai; Roberto Sergio, amministratore delegato Rai; Lorenza Lei, responsabile Cinema e Audiovisivo della Regione Lazio. Spazio "Lazio terra di cinema" all'Auditorium Parco della Musica a Roma (ore 10) (segue) (Rer)