Usa: cittadini ecuadoriani avranno accesso a programma federale per riunirsi con le famiglie

- L'amministrazione Biden ha annunciato un programma per consentire ai cittadini ecuadoriani presenti nel Paese di riunirsi con le proprie famiglie, dando ai congiunti la possibilità di entrare legalmente negli Usa. Il programma, che al momento è rivolto ai cittadini di Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haiti e Honduras, consente ai beneficiari di entrare legalmente negli Stati Uniti e avviare la pratica per ottenere un permesso di lavoro, in attesa del visto. “In questo modo, il governo consente il ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri che si trovano nel Paese in maniera legale, ostacolando al contempo le attività dei trafficanti di esseri umani e l’immigrazione illegale”, ha affermato in una nota il segretario per la Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas. (Was)