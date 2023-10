Usa: terremoto di magnitudo 4,2 in California

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terremoto di magnitudo 4,2 è stato registrato in California, nella contea di Sacramento e nell’area di San Francisco. Stando alle informazioni pubblicate dall’Istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs), il sisma è iniziato a Sud della città di Sacramento intorno alle 9:29 del mattino locali (le 15:29 italiane), e le scosse sono state percepite dai residenti di Rio Vista e Isleton. Al momento, le autorità locali non hanno segnalato feriti o danni alle infrastrutture. (Was)