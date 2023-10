Medio Oriente: ministro Difesa israeliano, “Hezbollah dieci volte più forte di Hamas” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, avrebbe chiesto in via riservata a Israele di non avviare una campagna militare contro il “Partito di Dio”, nel tentativo di evitare che l'attuale conflitto contro il movimento palestinese Hamas si estenda oltre Gaza. Lo riferiscono due fonti informate dei fatti al quotidiano online “The Times of Israel”. Gli Stati Uniti riconoscono che Israele deve difendersi dai crescenti attacchi lungo il suo confine settentrionale da parte di Hezbollah, ma hanno avvertito Israele di prestare attenzione alle sue risposte militari al fuoco del gruppo libanese, spiegando che un errore delle Forze di difesa israeliane (Idf) in Libano potrebbe innescare una guerra molto più ampia, aggiungono le fonti. Da parte sua, il movimento politico islamista sciita libanese Hezbollah ha annunciato poco fa la morte di uno dei suoi “mujaheddin”, Ali Muhammad Marmar, originario della città di Atarun, nel sud del Libano, “mentre svolgeva il suo dovere di jihad”. Si tratta del tredicesimo combattente libanese ucciso (negli scontri tra le Forze di difesa israeliane (Idf) e Hezbollah lungo la linea di demarcazione tra Israele e il Libano dallo scoppio del conflitto tra Hamas e lo Stato di Israele. (Res)