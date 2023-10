© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, pronuncerà domani un discorso alla nazione sulla risposta di Washington agli attacchi terroristici di Hamas contro Israele. Lo ha annunciato in una nota la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. Biden parlerà anche della situazione in Ucraina. Il discorso è in programma per le 20 locali di domani (le due del mattino di venerdì 20 ottobre in Italia). (Was)