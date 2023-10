Medio Oriente: Biden, da Egitto ok a 20 camion di aiuti dal valico di Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato che le autorità egiziane hanno acconsentito ad aprire il valico di Rafah, facendo passare una prima tornata di 20 camion carichi di aiuti umanitari per la popolazione civile nella striscia di Gaza. Parlando con i giornalisti in volo per tornare a Washington, dopo la sua visita in Israele, Biden ha detto che “tutto finirà”, se i combattenti di Hamas sequestreranno gli aiuti destinati ai civili. (Was)