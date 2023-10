© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Manifestazione degli operatori contro il taglio delle ore di assistenza agli alunni disabili organizzata dal sindacato Usb. Largo Corrado Ricci a Roma (ore 10)- Webinar su "La transizione energetica: tra efficienza e comunità energetiche rinnovabili", organizzato da Camera di Commercio Rieti Viterbo, Dintec e Unioncamere in collaborazione con l'Azienda speciale Centro Italia. Streaming con registrazione presso Camera di Commercio Rieti Viterbo (ore 15)- Presentazione dei risultati, già pubblicati sulla Rivista Health Psychology Report, per il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr su aspetti economici, sociali e sanitari, organizzata dalla Asl Roma 2. Casa della Salute Santa Caterina della Rosa, via Niccolò Forteguerri 4 a Roma (ore 16) (segue) (Rer)