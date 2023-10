Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Inaugurazione della Sala Tc virtuale nel reparto di radioterapia oncologica del policlinico Gemelli Irccs. Per l'occasione sarà presentata l'opera "Salto nel Blu" dell'artista Silvio Irilli di Ospedali dipinti. Aula Forum del Policlinico Gemelli in largo Agostino Gemelli 8 a Roma (ore 15)- Inaugurazione del nuovo spazio all'interno della Casa della Salute di Aprilia dedicato alla Neuropsichiatria infantile. Casa della Salute in Via Giustiniano ad Aprilia, in provincia di Latina (ore 14:30)- Una rappresentanza di magistrati della Corte dei conti, guidata dal procuratore generale Angelo Canale, incontrerà gli studenti per una giornata di approfondimento sulla legalità e sulla corretta gestione delle risorse pubbliche. Liceo statale Terenzio Mamiani in viale delle Milizie, 30 a Roma (ore 9) (Rer)