Terrorismo: Viminale, espulso gambiano addestrato in campo Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende dal Viminale, è stato espulso oggi Ousman Sillah, 28enne gambiano sbarcato clandestinamente in Italia alla fine del 2016, il cui nome era emerso all'attenzione degli investigatori all'esito degli approfondimenti avviati sul conto di un connazionale, arrestato nel 2018 per terrorismo nell'ambito di una operazione congiunta di Digos e Ros. Le indagini fecero emergere come Sillah avesse frequentato in Libia un campo di addestramento dello Stato islamico. Condannato dalla Corte di Assise di Napoli a cinque anni di carcere per partecipazione allo Stato islamico, all'atto della sua scarcerazione il giovane è stato collocato nel Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) di Bari, in attesa del perfezionamento delle procedure di rimpatrio. All'esito del diniego all'istanza di protezione internazionale ed in seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato, il gambiano è stato rimpatriato nel Paese d'origine, in esecuzione del provvedimento di espulsione da parte del prefetto di Cosenza. Salgono, in questo modo, a 712 le espulsioni-allontanamenti eseguiti dal 2015 ad oggi di soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale, in quanto fortemente radicalizzati.(Rin)