Fisco: Salvini, grazie alla Lega niente maxi acconto tasse novembre per 2,5 milioni partite Iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Già da quest’anno, per la prima volta in 50 anni, grazie alla Lega 2,5 milioni di partite Iva, artigiani, commercianti e liberi professionisti non dovranno più pagare il maxi acconto di tasse di novembre. Un controsenso che per troppo tempo ha costretto tanti lavoratori a sborsare in anticipo soldi previsti per l’anno successivo, con il rischio di sanzioni o crediti al fisco. Guadagni e fatturi? Ora le tasse le paghi ad anno concluso e a reddito guadagnato. Bene così!". Lo afferma su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)