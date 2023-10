Nucleare: Calenda, se ne può discutere senza ideologie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "A Milano per parlare di nucleare insieme a Giuseppe Zollino e altri esperti. Vogliamo dimostrare che di questo tema si può discutere senza ideologie e senza banalizzazioni, e lo faremo città per citta. Del resto, in Azione facciamo questo lavoro per ogni proposta: è difficile, ne sono consapevole, ma andremo avanti con costanza e senza scorciatoie. È questo l’unico modo per obiettivi concreti, di cui l’Italia ha bisogno disperatamente". Lo scrive sui suoi profili social il leader di Azione, Carlo Calenda. (Rin)