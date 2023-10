Energia: Usa, 3,5 miliardi per rafforzare la resilienza della rete elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Biden ha annunciato un finanziamento da 3,5 miliardi di dollari per rafforzare la resilienza della rete elettrica nazionale. Durante una call con i giornalisti, alcuni funzionari del governo federale hanno spiegato che i fondi saranno allocati su 58 progetti diversi in 44 Stati. La realizzazione di tutte le iniziative consentirà di produrre fino a 35 gigawatt di nuova energia rinnovabile. I progetti più grandi saranno in Georgia, Louisiana, Michigan, Pennsylvania e Oregon, mentre altri saranno realizzati in Iowa, Kansas, Nebraska, Dakota del Nord, Minnesota, Missouri, Dakota del Sud, Arizona, California, Colorado, Idaho, Montana, Nuovo Messico, Oklahoma, Utah, Washington e Wyoming. “Il cambiamento climatico comporta un numero sempre maggiore di eventi meteorologici estremi, che mettono pressione sul sistema di trasmissione nazionale”, ha detto in una nota la segretaria all’Energia, Jennifer Granholm. (Was)