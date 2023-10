Francia-Iran: ricercatrice franco-iraniana Adelkhah liberata da Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricercatrice franco-iraniana Fariba Adelkhah, arrestata in Iran nel 2019 con l'accusa di minacciare la sicurezza nazionale, è tornata in Francia dopo essere stata liberata. Lo ha annunciato Sciences Po, l'università francese dove insegna la ricercatrice. Adelkhah "è stata accolta al suo arrivo all'aeroporto da Beatrice Hibou, presidente del comitato in suo sostegno, e da Mathias Vicherat, direttore di Sciences Po", si legge nel comunicato. Il ministero francese degli Esteri ha espresso soddisfazione per la notizia, pur ricordando la sua "profonda preoccupazione" per gli altri quattro francesi ancora detenuti nel Paese. (Frp)