Salario minimo: Conte, continueremo battaglia in Parlamento e nel Paese

- "Questo governo, questa maggioranza, voltano le spalle a tre milioni e seicentomila lavoratrici e lavoratori con la complicità, schermandosi, del Cnel di Brunetta. Ma non lo consentiremo. Continueremo la nostra battaglia in Parlamento e nel Paese perché abbiamo già raccolto 500 mila firme e quelle firme sono anche di tanti elettori del centrodestra". Lo ha detto, in merito al rinvio in commissione alla Camera della proposta di legge sul salario minimo, il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in una intervista al Tg1.(Rin)