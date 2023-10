Governo: Meloni incontra a palazzo Chigi il patriarca di Antiochia dei Maroniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a palazzo Chigi Sua Beatitudine il cardinale Bechara Boutros Rai, patriarca di Antiochia dei Maroniti. E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. Al centro del colloquio, a cui hanno partecipato anche il sottosegretario Alfredo Mantovano e i rappresentanti della Fondazione "Aiuto alla chiesa che soffre", la crisi in corso in Medio Oriente e gli ultimi sviluppi nella regione, con particolare riferimento alla situazione in Libano. Il presidente Meloni ha sottolineato come la nazione libanese rappresenti un modello unico di pacifica convivenza e reciproco arricchimento tra diverse confessioni religiose. Il presidente del Consiglio - continua la nota - ha ricordato, inoltre, il lavoro del governo italiano a favore della protezione della libertà religiosa, del dialogo interreligioso e per la tutela dei diritti delle minoranze. In particolare, Meloni ha ribadito che la presenza delle comunità cristiane in Medio Oriente è una ricchezza da custodire e proteggere e ha auspicato un rinnovato impegno da parte della comunità internazionale in questa direzione. Infine, il presidente del Consiglio e il patriarca hanno affrontato la questione dei rifugiati siriani presenti in Libano. Da questo punto di vista, Meloni ha ricordato l’enorme sforzo delle autorità e della popolazione del Libano per sostenere lo straordinario numero di rifugiati e sfollati affluiti negli ultimi anni nel Paese dei Cedri e l’attenzione dell’Italia per le istanze del popolo libanese. (Com)