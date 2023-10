Cinema: Rocca a Festival Roma, Lazio sempre più protagonista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha partecipato alla serata inaugurale del Festival del Cinema di Roma, all'Auditorium Parco della Musica. "Come diceva il grande regista Ingmar Bergman: 'Non c’è nessuna forma d’arte come il cinema per colpire la coscienza, scuotere le emozioni e raggiungere le stanze segrete dell’anima'. Fiero di prendere parte al Roma cinema festival con un Lazio sempre più protagonista", scrive su X il presidente Rocca. (Rer)