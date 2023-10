Bce: Eurogruppo, accogliamo con favore la decisione della Bce su euro digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scorso giugno abbiamo accolto con favore la pubblicazione del pacchetto sulla moneta unica della Commissione, ora in discussione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea in qualità di co-legislatori", prosegue la dichiarazione dell'Eurogruppo. "Oggi raggiungiamo un'altra pietra miliare: l'Eurosistema ha concluso la sua fase di indagine. Accogliamo con favore la decisione del Consiglio direttivo della Bce di procedere alla fase successiva del progetto, durante la quale l'Eurosistema esplorerà e testerà ulteriormente gli aspetti progettuali e le funzionalità di un euro digitale. Questa fase di preparazione non pregiudica una futura decisione sull'eventuale emissione di un euro digitale, che avverrà solo in una fase successiva e dipenderà necessariamente dagli sviluppi legislativi dell'Ue", continua la nota dell'Eurogruppo. Parallelamente alle deliberazioni legislative dei co-legislatori dell'Ue e al proseguimento dei lavori preparatori all'interno dell'Eurosistema, "l'Eurogruppo continuerà a svolgere un ruolo attivo nel fornire un ancoraggio strategico politico complementare al lavoro futuro", conclude il testo. (Beb)