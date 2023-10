Scuola: Frassinetti, via libera a delibera Mim su contributo gestione rifiuti urbani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, l'onorevole Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione ed al Merito, ha partecipato alla sessione della Conferenza Stato-città e Autonomie locali. E' quanto si legge in una nota. Durante l'incontro, Anci ed Upi hanno dato il via libera alla delibera (derivante dall'Accordo del 20 marzo 2008 della medesima Conferenza) che stabilisce il contributo del ministero dell'Istruzione e del Merito per la gestione dei rifiuti solidi urbani nelle scuole statali. Questo finanziamento sarà erogato ai Comuni che hanno ottenuto almeno il 65 per cento di raccolta differenziata, secondo i dati 2021 dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). Per il 2023, la percentuale è stata fissata al 14 per cento, in aumento rispetto al 13 per cento del 2022. Il montante totale delle risorse è di 50,834 milioni di euro. (Com)