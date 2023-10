Tunisia: ventimila persone in piazza a Tunisi per le manifestazioni pro Palestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno ventimila persone si sono radunate oggi in viale Habib Bourguiba, nel centro di Tunisi, per manifestare contro i bombardamenti di Israele a Gaza e per esprimere sostegno nei confronti del popolo palestinese, secondo i dati annunciati dal ministero dell’Interno. Altre diciassettemila persone sono scese in piazza nel centro di Sfax, dodicimila a Medenine e diecimila a Gafsa. Tutti gli altri governatorati hanno registrato dai tre ai settemila manifestanti ciascuno. L'analista politico tunisino Mohamed Dhia Hammami ha scritto su X (ex Twitter) che si tratta di "una delle più grandi proteste cin Tunisia almeno dagli anni ’70/’60", paragonabile alla dimostrazione 14 gennaio 2011 che ha contribuito al crollo del regime. (Tut)