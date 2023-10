Francia: Cannes, arrestato uomo che minacciava commerciante con un coltello urlando "Allah Akbar"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo è stato arrestato a Cannes per aver minacciato con un coltello al grido di Allah Akbar il responsabile di un garage. Lo riferisce la Procura di Cannes. Il commerciante ha chiesto all'aggressore che si era posizionato nell'area del suo garage con un tappeto per la preghiera musulmana di andare via. Per tutta risposta, l'uomo ha tirato fuori un coltello, costringendolo a barricarsi in un ufficio e chiamare i soccorsi. "A Cannes i coraggiosi poliziotti della Bac hanno appena fermato un uomo molto pericoloso, con un coltello, che se l'è presa con l'individuo", ha scritto su X (ex Twitter), il ministro dell'Interno Gerald Darmanin(Frp)