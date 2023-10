Francia: ambasciatori D'Alessandro e Sabbatucci aprono conferenza su idrogeno a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia in Francia e la rappresentanza permanente italiana presso le Organizzazioni internazionali di Parigi hanno organizzato congiuntamente una conferenza dedicata a "Le nuove frontiere dell'idrogeno" per approfondire, grazie alle testimonianze di esperti del settore, accademici, rappresentanti di Ocse e Aie, esponenti del mondo economico francese ed italiano, il ruolo che l'idrogeno potrà avere nell'ambito della transizione ecologica. "Aprendo i lavori, l'ambasciatrice D'Alessandro ha ricordato l'impegno di Italia e Francia a promuovere delle strategie nazionali di sviluppo della filiera dell'idrogeno, evidenziando le opportunità di cooperazione bilaterale da esse discendenti. "Il Trattato del Quirinale offre da questo punto di vista un importante strumento per affrontare in una logica collaborativa le grandi sfide connesse alla decarbonizzazione delle rispettive economie", ha commentato. (segue) (Res)