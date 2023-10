Medio Oriente: Biden sente Al Sisi, insieme per aiutare i civili a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo egiziano, Abdel Fattah Al Sisi. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso la necessità di garantire la fornitura di aiuti umanitari alla popolazione civile nella striscia di Gaza. Entrambi hanno concordato sull’importanza di lavorare insieme per garantire la stabilità in Medio Oriente, e prevenire ulteriori escalation nel conflitto tra Israele e i combattenti di Hamas. (Was)