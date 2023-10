Medio Oriente: milizia sciita Kataib Hezbollah rivendica attacco contro basi Usa in Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kataib Hezbollah, un gruppo paramilitare sciita iracheno che fa parte delle Unità di mobilitazione popolari (Pmu), sostenute dall'Iran, ha rivendicato oggi l'attacco contro le basi degli Stati Uniti in Iraq. “Da oggi è iniziata l'operazione di resistenza irachena contro gli americani con l'attacco alle loro basi militari. Gli americani sono i principali partner nell'uccisione della popolazione di Gaza e devono pagare per questo. La resistenza ha sferrato oggi i primi colpi e l'operazione proseguirà in crescendo”, ha riferito un portavoce militare di Kataib Hezbollah via Telegram. Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha confermato che le forze militari statunitensi in Iraq sono state prese di mira oggi da due distinti attacchi con due droni contro la base aerea di Al Asad (nel governatorato occidentale dell’Anbar) e con un drone contro la base aerea di Al Harir (nel governatorato di Erbil, nella regione autonoma del Kurdistan iracheno). Gli attacchi avrebbero causato solo "ferite di lievi entità" a un esiguo numero di soldati della coalizione nella base di Al Asad. "Siamo in uno stato di massima prontezza, monitoriamo da vicino la situazione in Iraq e nella regione. Vogliamo ribadire che le forze statunitensi si difenderanno da qualsiasi minaccia", ha aggiunto il Centcom. (Irb)