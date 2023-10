Enti locali: Ferro, da Conferenza Stato-Città via libera a incremento 2 milioni per 2023 a Comuni fino a 35 mila abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all'Interno, Wanda Ferro ha presieduto oggi una riunione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, durante la quale l'Anci e l'Upi hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente il riparto dell'incremento di 2 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai comuni con popolazione fino a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023. Con il provvedimento – riferisce una nota – in esame viene ripartito, secondi i criteri indicati nella nota metodologica e gli importi specificati nel relativo piano di riparto, l'incremento del fondo per il sostegno agli enti in deficit strutturale – pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 – a favore dei comuni di Avola, Caccamo, Labico e Venafro. Successivamente, l'Anci e l'Upi, alla presenza del sottosegretario all'Ambiente, Claudio Barbaro, hanno approvato la delibera (prevista dall'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008) con la quale si definisce la quota del contributo del ministero dell'Istruzione e del Merito per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche statali, da assegnare ai Comuni che hanno raggiunto la percentuale minima prevista di raccolta differenziata (pari al 65 per cento), come da dati forniti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) relativi all'anno 2021 (ultimo anno disponibile). Tale percentuale è stata determinata, per il 2023, al 14 per cento (rispetto all'13 per cento precedentemente fissato nel 2022). La quota complessiva delle risorse ammontano 50,834 milioni di euro. (Rin)