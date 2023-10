Medio Oriente: ambasciatore israeliano all'Onu, Consiglio di sicurezza "segue il copione di Hamas"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite, Gilad Erdan, ha accusato il Consiglio di sicurezza di “seguire il copione di Hamas” non condannando il gruppo islamico palestinese. “Non capite che il Consiglio sta dimostrando ad Hamas che può ingannare tutti ancora, ancora e ancora?”, ha detto Erdan parlando durante una sessione d'emergenza del Consiglio di sicurezza convocata dopo l'attacco di ieri all'ospedale arabo Al Ahli di Gaza. “Ribadisco che finora questo Consiglio non ha nemmeno condannato Hamas per le atrocità perpetrate”, ha detto l'ambasciatore, riferendosi all'attacco del 7 ottobre, “e tanto meno ha ritenuto Hamas pienamente responsabile della situazione a Gaza, ma qui stiamo discutendo di corridoi umanitari. Dovreste scusarvi”, ha detto il diplomatico, accusando il Consiglio di pregiudizi anti-Israele. (Was)