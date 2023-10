Migranti: Malan (Fd'I), con controlli a frontiera slovena governo conferma impegno difesa confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni di richiedere l'imposizione dei controlli al confine con la Slovenia, conferma l'impegno da parte di questo governo nella difesa dei confini e più in generale della sicurezza degli italiani. Infatti, sono sempre più frequenti le azioni di violenza e di disagio che vedono protagonisti proprio chi entra illegalmente in Italia. Persone, molto spesso sbandate e ai margini, che diventano manovalanza per la criminalità. Senza parlare del rischio di infiltrazioni terroristiche attraverso le ondate migratorie. Il governo Meloni decide di intervenire in maniera decisa, ripristinando controlli in una zona che per troppo tempo i governi immigrazionisti di sinistra hanno lasciato sguarnita, facendo della rotta balcanica un'autostrada per gli immigrati clandestini". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. (Rin)