Roma: Pd, bene accordo sindacale per lavoratrici Acea, garantiamo stabilità lavorativa

- "È un'ottima notizia l'accordo sindacale raggiunto per internalizzare le dipendenti che lavorano in appalto presso Acea". Lo dichiarano in una nota la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Valeria Baglio, e il presidente della commissione capitolina Lavori pubblici, Antonio Stampete. "Una richiesta - aggiungono - che abbiamo avanzato come maggioranza e che è stata accolta con successo. Si conclude così un iter importante che darà stabilità lavorativa ad una grande azienda della Capitale. Ringraziamo tutti i sindacati territoriali per averci sostenuto in questo processo di reinternalizzazione dei servizi", concludono Baglio e Stampete. (Com)