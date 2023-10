Medio Oriente: Erdogan su mancata tregua umanitaria, Consiglio di sicurezza Onu "inefficace"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha criticato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, definendolo "inefficace", per non aver approvato una risoluzione per garantire una tregua umanitaria nella Striscia di Gaza. “Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, divenuto ancora più inefficace, ancora una volta non ha adempiuto alle proprie responsabilità. I Paesi occidentali – che non lasciano nulla di intentato quando si tratta di diritti umani e libertà – non hanno fatto altro che gettare benzina sul fuoco”, ha detto Erdogan in una dichiarazione, aggiungendo che gli sforzi turchi per riportare la calma nella regione sono stati ostacolati dalla “punizione collettiva” dei palestinesi attraverso attacchi aerei e il dispiegamento di portaerei statunitensi nella regione. Erdogan ha anche criticato la copertura mediatica “di parte e ambigua” del conflitto. (Res)