- "Pretendere che la intera comunità internazionale, con una voce sola, dica basta a questo orrore, basta alle violazioni del diritto internazionale e umanitario". Lo ha affermato, in merito al conflitto in Medio Oriente, il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in una intervista al Tg1. (Rin)