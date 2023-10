Politica: Centinaio (Lega), Boldrini contro colonialismo? Anche Impero romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con tutti i problemi che ci sono, Laura Boldrini vuole far approvare una legge per ricordare le vittime del colonialismo italiano? Allora proporrò un emendamento per includere anche le vittime dell'espansione dell'Impero romano. Fin quando ci saranno parlamentari che fanno proposte del genere, non chiediamoci perché i cittadini parlano male dei politici". Lo ha affermato il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, della Lega, intervenendo al Tg4. (Rin)