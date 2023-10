Usa: Pentagono, segnalazioni Ufo in aumento, rischio di spionaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti sta ricevendo “dozzine di segnalazioni” al mese in merito ad avvistamenti di oggetti volanti non identificati (Ufo). Lo ha riferito all’emittente “Cnn” il responsabile dell’ufficio competente del Pentagono, Sean Kirkpatrick, aggiungendo che “nel prossimo futuro ci aspettiamo centinaia di segnalazioni, se non migliaia”. Dallo scorso aprile, il dipartimento della Difesa Usa ha ricevuto quasi 800 segnalazioni su cui indagare. La maggior parte, secondo il Pentagono, riguarda velivoli come mongolfiere o droni, ma altre “potrebbero derivare dal tentativo di spiarci da parte di alcuni governi stranieri”. (Was)