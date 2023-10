© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla conferenza stampa "Fondi strutturali europei. Presentazione dei progetti di Roma Capitale". Progetti realizzati grazie al Pon Metro 2014-2020 e lancio del PN Metro Plus Città Medie Sud 2021- 2027. Casa delle Tecnologie Emergenti, Piazzale della Stazione Tiburtina a Roma (ore 10)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla presentazione del "Conferimento del primo lotto per la realizzazione della sede del Rome Technopole". Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma (ore 12)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla presentazione del libro di Fabrizio Roncone "Il potere di uccidere". Libreria Ubik Spazio Sette, via dei Barbieri 2 a Roma (ore 18:30) (segue) (Rer)