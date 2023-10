© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- - Incontro dal titolo "Fondi strutturali europei. Presentazione dei progetti di Roma Capitale". E' prevista la partecipazione di: assessora alle Politiche per la Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli, assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, assessora alle Politiche Sociali Barbara Funari, assessore ai lavori Pubblici Ornella Segnalini, Direttore generale del Campidoglio Paolo Aielli, Autorità di gestione del Pn Metro Plus Giorgio Martini. Casa delle Tecnologie Emergenti, Piazzale della Stazione Tiburtina a Roma (ore 10)– La presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli interviene alla tavola rotonda "Cultura impresa ed equità". Seguirà premiazione Women in Cinema Award 2023. Maxxi in via Guido Reni a Roma (ore 17)- Conferenza stampa di presentazione del provvedimento per la realizzazione del primo lotto di Rome Technopole. Intervengono: Roberto Gualtieri, sindaco Roma Capitale; Antonella Polimeni, magnifica rettrice Sapienza Università di Roma; Roberta Angelilli, vicepresidente Regione Lazio; Maurizio Veloccia, assessore all'Urbanistica Roma Capitale; Tobia Zevi, assessore al Patrimonio Roma Capitale; Alessandro Francolini, vice presidente Unindustria. Sala della Protomoteca in Campidoglio (ore 12)- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori, tra le altre cose, l'affidamento diretto ad Atac del servizio di trasporto pubblico locale non periferico. Aula Giulio Cesare in Campidoglio a Roma (ore 10-15) (segue) (Rer)