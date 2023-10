Libia: Banca centrale di Tripoli discute bilancio generale con parlamentari dell’est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca centrale della Libia, Al Saddiq al Kabir, ha incontrato oggi a Tripoli i membri della commissione Finanze della Camera dei rappresentanti, il Parlamento eletto nel 2014 con sede nell’est, per coordinare gli sforzi tesi a controllare la spesa pubblica, nonché a garantire il raggiungimento della stabilità e sostenibilità finanziaria. L'incontro ha esaminato anche le condizioni finanziarie generali e l'andamento della spesa pubblica negli anni 2022 e 2023, il quadro generale del volume della spesa pubblica per l'anno prossimo e la preparazione del bilancio emesso dall'autorità legislativa per il 2024 “che includa obiettivi di spesa in linea con le entrate previste”, spiega una nota della Banca centrale. I colloqui hanno poi esaminato “alcune politiche finanziarie, rivedendole e sostituendole con altre che garantiscano il miglioramento della qualità della spesa pubblica e avviare la preparazione del progetto di bilancio generale dello Stato formando un comitato congiunto delle autorità competenti”. (Lit)