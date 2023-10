Usa: Camera, nuova sconfitta per Jordan al secondo turno, non ha abbastanza voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova sconfitta per Jim Jordan, che al secondo turno di votazioni in aula non è riuscito a raggiungere la soglia di consensi necessaria per farsi confermare alla presidenza della Camera dei rappresentanti. Il deputato, presidente della commissione Giustizia, ha ottenuto un totale di 199 voti, a fronte di una soglia di 217 per confermare la sezione del suo partito per sostituire Kevin McCarthy dopo la sfiducia. Si tratta di una performance anche peggiore di quella registrata al primo turno, durante il quale Jordan ha ottenuto 200 voti a suo favore. Questa volta, 22 repubblicani hanno deciso di votare contro la sua conferma. (Was)