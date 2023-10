Germania: collocato a riposto il generale sospettato di molestie sessuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha disposto il collocamento a riposo con effetto immediato il generale di divisione dell'aeronautica (Luftwaffe) Marcus Kurczyk, sospettato di molestie sessuali contro un militare. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel” ricordando che, alla fine di settembre, l'ufficiale era stato sospeso fino a nuovo ordine dal vertice del Comando per la condotta interiore delle Forze armate (Bundeswehr). La decisione è stata assunta dal capo di Stato maggiore della Difesa tedesco, il generale di corpo d'armata Carsten Breuer, a seguito dei sospetti su Kurczyk. In particolare, il generale avrebbe tentato di baciare sulla bocca un militare tedesco contro la sua volontà. La molestia sarebbe avvenuta a margine dell'edizione 2023 degli Invictus Games, tenuta a Duesseldorf dal 9 al 16 settembre scorso. Si tratta dell'evento sportivo internazionale che, istituito nel 2014, prevede la competizione in diverse discipline tra personale militare con disabilità, contratte in servizio o per cause di servizio. La presunta vittima ha denunciato Kurczyk e il caso è passato all'esame del ministero della Difesa, che ha sospeso il generale. Il dicastero non ha precisato le motivazioni della decisione, così come ora tace su quelle del collocamento a riposo del generale. La questione è particolarmente delicata perché Kurczyk era al vertice del Comando per la condotta interiore, struttura competente per la cultura di comando della Bundeswehr e per il rispetto dei principi etici da parte del personale militare. Kurczyk avrebbe negato di aver baciato il militare, evidenziando di averlo soltanto abbracciato per salutarlo. Ora, il generale può presentare ricorso contro la decisione con cuci viene collocato a riposo. (Geb)