- La linea ferroviaria Roma-Viterbo è interrotta per un guasto alla stazione di Labaro. Secondo quanto riferito da Astral infomobilità su X (ex Twitter), dopo forti rallentamenti, il servizio appare in graduale ripresa. Nel frattempo, molti passeggeri si sono riversati nella stazione di piazzale Flaminio di Roma, in attesa non solo di un treno ma anche di informazioni su quando il servizio possa riprendere.(Rer)