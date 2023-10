Libia: premier Dabaiba incontra ambasciatore Germania, focus su sforzi ricostruzione Derna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, ha incontrato l’ambasciatore di Germania a Tripoli, Michael Ohnmacht, per discutere degli sforzi delle Nazioni Unite per la ricostruzione della città di Derna, parzialmente distrutta in seguito passaggio del ciclone “Daniel” che ha causato il cedimento di due dighe. Lo ha riferito una nota della piattaforma informativa del Gun "Hakomitna" (Il nostro governo). I due hanno discusso della situazione politica libica e degli sforzi del rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, per arrivare a svolgere elezioni “giuste ed eque”. L’ambasciatore tedesco ha inoltre informato Dabaiba sulle modalità con cui le aziende tedesche possono riprendere le loro attività in Libia, evidenziando la necessità di “unire sforzi nazionali e internazionali per ricostruire Derna e i comuni colpiti dalle inondazioni”.(Lit)