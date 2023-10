© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa a "Il Verde e il Blu Festival"The Mall, piazza Lina Bo Bardi, 1 (ore 9:45)La Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, partecipa alla cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi", via Conservatorio, 12 (ore 10:30)L'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla conferenza stampa di presentazione dell'opera site-specific "Luce dietro tracce incompiute" dell'artista messicana Mariana Castillo Deball.Mudec, Museo delle Culture, via Tortona, 56 (ore 12:30)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla cerimonia di riapertura della piscina Daniele Carella Cantù.via Arturo Graf, 8 (ore 14)Inaugurazione della mostra documentaria "1943-1944. Immagini della Repubblica Sociale Italiana" a cura della Fondazione Anna Kuliscioff con la collaborazione delle Civiche Raccolte Storiche.Palazzo Moriggia, Museo del Risorgimento, Sala conferenze, via Borgonuovo 23 (ore 16:30)REGIONEL'assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Elena Lucchini interviene all'inaugurazione di due progetti territoriali per l'inclusione e la vita indipendente realizzati con un co-finanziamento del Pnrr e dai Comuni della Lomellina.Comune di Vigevano, Corso Vittorio Emanuele II, 25 Vigevano/Pv (ore 9:30); Palazzo Cambieri, corso Giuseppe Garibaldi, Mortara/PV (ore 15)L'assessore a Turismo, moda e marketing territoriale Barbara Mazzali interviene agli "Stati Generali sul Cammino e il Turismo Sostenibile".Collegio Ghislieri, aula Magna, piazza Ghislieri, 4 Pavia (ore 9:45)Visita istituzionale nell'Oltrepò Pavese per l'assessore alla Cultura, Francesca Caruso. visita al Castello di Branduzzo, via Roma, 70 - Castelletto di Branduzzo (ore 10); visita alla Tenuta Travaglino, località Travaglino, 6 Calvignano (ore 12)Gli assessori Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi) e Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste) visitano la sede del Parco regionale del Mincio. Nell'occasione si inauguano i lavori sul bacino di sedimentazione.Parco regionale del Mincio, piazza Porta Giulia, 10 Mantova ( Ore 10:30)L'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, si reca presso l'Unità Operativa Gestionale di Lodi e incontra il neopresidente dell'Aler Pavia-Lodi, Monica Guarischi, per fare il punto della situazione dei cantieri in corso e delle priorità per il futuro.Aler U.O.G. Lodi (Via Haussmann 11/7 Lodi (ore 10:45)L'assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco partecipa al seminario delle politiche abitative dell'ambito di Lodi dal titolo "AbitaLo, strategie di programmazione per un abitare sostenibile".Biblioteca Laudense, via Solferino, 72 Lodi (ore 11:30)L'assessore a Turismo, Moda e Marketing territoriale Barbara Mazzali interviene all'Assemblea delle Dimore Storiche.Palazzo Agliardi, via Pignolo, 86 Bergamo (ore 16)Il presidente Attilio Fontana e gli assessori Guido Bertolaso (Welfare) e Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile), intervengono al convegno "La sanità che immaginiamo, sosteniamo i medici per i pazienti. Libera professione: opportunità da sviluppare" organizzato dall'associazione "Ippocrate Onlus".Klima Hotel Milano Fiere, via privata Venezia Giulia, 8 (ore 20)VARIEOttava edizione della Mobility Conference Exhibition "MCE4X4", l'evento organizzato da Assolombarda e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sul tema della mobilità sostenibile. Nell'occasione, viene anche illustrata la ricerca "Le startup innovative in ambito mobilità", curata dal Centro Studi di Assolombarda.Palazzo dei Giureconsulti, Piazza dei Mercanti, 2 (ore 9)Verde e blu festival. Intervengono, tra gli altri: Giuseppe Sala, Sindaco di Milano; Gilberto Dialuce, Presidente ENEA; Cecilia Gatti, Executive Director Institutional Affairs Snam; Lapo Pistelli, Director Public Affairs Eni; Nicola Lanzetta, Amministratore delegato Enel Energia; Massimo Derchi, Managing Director at Snam Rete GasThe Mall Piazza Lina Bo Bardi, Piazza Alvar Alto, 1 (ore 9:30)Trentaseiesima edizione di Salone Franchising Milano, la manifestazione dedicata al franchising e al retail in programma fino al 21 ottobre. Partecipano Marco Barbieri, Segretario generale Unione Confcommercio, Milano Lodi Monza e Brianza e Roberto Foresti, Vice Direttore Generale Fiera Milano.Allianz MiCo Pad. 3 - Main Stage (ore 9:45)Cerimonia di consegna delle Onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana".Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi", via Conservatorio 12 (ore 10:30)Evento “La scienza si racconta”, organizzato dal MaCSIS – Master in Comunicazione della Scienza e dell’Innovazione Sostenibile – dell’Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con il Museo, l’agenzia di comunicazione Zadig e le testate scientifiche on-line Scienza in rete e Colpo di scienza.Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, sala Biancamano, via Olona 6/bis (ore 14:30)Convegno “Crescere non è impossibile”Sede di Arca Fondi SGR, via Disciplini 3 (ore 18) (Rem)