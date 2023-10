Energia: Meloni incontra direttore generale Aiea Grossi, focus su Zaporizhzhia e prospettive fusione nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha oggi incontrato il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi. Al centro dei colloqui – riferisce una nota di palazzo Chigi – lo stato della sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia e il tema della non proliferazione nucleare, anche alla luce del contesto internazionale. Si è inoltre parlato delle prospettive della fusione nucleare, tema che potrebbe essere approfondito durante la Presidenza italiana del G7. (Com)