Azione: Calenda, cambiare nome ai gruppi? Lo facciano se hanno numeri

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "So ragazzi. Che si divertissero, che gli devo dire? Con tutto quello che sta succedendo nel mondo, facessero come vogliono. Non credo abbiano i numeri, ma se ce li hanno lo facessero". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, rispondendo sull'ipotesi dei senatori di Italia Viva di togliere il nome di Azione dai gruppi parlamentari, in occasione dell'evento in corso oggi "Nucleare ? Sì grazie" al Teatro Menotti di Milano. (Rem)