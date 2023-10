Monza: Calenda, Cappato merita di stare in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non condivido tutte le idee di Cappato, ma credo che una persona che ha fatto tutte quelle battaglie, merita di stare in Parlamento. Sta facendo una campagna molto seria e impegnativa, per Galliani invece sembra che sia un hobby". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, rispondendo sulle elezioni per le suppletive del senato nel collegio di Monza, in occasione dell'evento in corso oggi "Nucleare ? Sì grazie" al Teatro Menotti di Milano. "Purtroppo o per fortuna sedere in Parlamento non è un hobby, è una roba seria", ha concluso Calenda. (Rem)