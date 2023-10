Energia: Calenda, Salvini è sola calamità che può colpire nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa "ora lo ha equiparato all’energia rinnovabile, quindi ha riconosciuto una battaglia che noi abbiamo fatto. C’è solo una calamità che può colpire il nucleare, ed è Matteo Salvini". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, rispondendo sul tema del nucleare ora al centro della discussione, in occasione dell'evento in corso oggi "Nucleare ? Sì grazie" al Teatro Menotti di Milano. "Quando apre bocca e dice un’idiozia della serie ‘costruirò una centrale nucleare…’ da qui alle elezioni europee Salvini dichiarerà che costruirà spazio porti nel Colosseo, centrali nucleari ovunque nei centri cittadini, ponti da ogni parte" ha aggiunto Calenda, osservando che " il nucleare è una cosa seria, dal nucleare dipende la nostra possibilità di raggiungere gli obiettivi ambientali che ci siamo dati". Secondo Calenda "ci sono tantissimi ragazzi che hanno un’idea non preconcetta, però è un argomento da trattare seriamente, non da farci le boutade elettorali". (Rem)