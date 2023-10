Medio Oriente: Meloni sente presidente algerino Tebboune, contenere crisi e conseguenze umanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, continua a tenersi in stretto contatto con i capi di Stato e di Governo delle Nazioni alleate e dei Paesi più coinvolti nella crisi in corso nella regione mediorientale. In particolare, il presidente del Consiglio – riferisce una nota di palazzo Chigi – ha avuto una conversazione telefonica molto cordiale con il presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Abdelmadjid Tebboune. Il colloquio si è incentrato sulla grave crisi in corso e sulla condivisa necessità di una urgente e coordinata azione diplomatica volta a contenerne l'ulteriore espansione e le relative conseguenze umanitarie. I due leader hanno convenuto di tenersi in contatto sull’evoluzione della situazione. (Com)