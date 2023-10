Italia-Canada: all’ambasciata di Ottawa un concerto di musica da camera e la mostra fotografica “Benfatto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia in Canada ha presentato un concerto di musica da camera del trio dell’Accademia dei cameristi Tedesco-Piccotti-Consonni, presso il Carleton Dominion-Chalmers Centre a Ottawa. Davanti ad un pubblico di quasi 300 persone fra ambasciatori, dignitari e amanti della musica e della cultura italiana, riferisce una nota, le giovani musiciste italiane (la violinista Fabiola Tedesco, la violoncellista Erica Piccotti e la pianista Martina Consonni) si sono esibite in un programma dal titolo “Musica tra antico e nuovo mondo” con composizioni presentate di Alfredo Casella, Leonard Bernstein e Giuseppe Martucci. Al concerto è seguito un rinfresco accompagnato da una selezione della mostra fotografica “Benfatto” sull’artigianato italiano, messa a disposizione e promossa dalla Farnesina in collaborazione con Confartigianato, che mostra la bellezza, la creatività, la qualità e la modernità del saper fare italiano nei settori dell’oreficeria, dell’arredo, dell’agroalimentare, della moda e dell’innovazione. (Was)