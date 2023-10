Roma: Battaglia (Pd), Lucha y siesta bene comune, Regione ascolti appelli società civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lucha y Siesta è un bene comune. La Regione Lazio non può spegnere la luce dell'esperienza di Lucha y Siesta. Oggi ci uniamo all'appello delle attiviste e di tutti le voci della società civile che chiedono alla Giunta regionale di fare un passo indietro e di non chiudere un presidio che negli anni ha salvato donne dalla violenza, ha accolto famiglie in pericolo, ha rappresentato una risposta concreta, una delle poche, per contrastare la barbarie dei femminicidi". Lo dichiara in una nota Erica Battaglia, consigliera comunale del Partito democratico e presidente della commissione cultura e lavoro di Roma Capitale, Erica Battaglia. "Riponiamo ancora fiducia - aggiunge - nell'intelligenza del presidente Francesco Rocca. Si apra finalmente un tavolo, si discutano le richieste, si trovino soluzioni. Questo è il senso più alto della politica, che non può solo ridursi a commentare la triste conta dei femminicidi ad ogni ricorrenza. La Regione non sia sorda di fronte alle richieste. Non si abbandonino, ricollocandoli, nuclei familiari che avevano ritrovato fiducia e protezione. Non si spenga la luce di Lucha y Siesta", conclude Battaglia.(Com)