Fvg: Moretti (Pd), controlli al confine utili contro terrorismo, no a strumentalizzazioni

- La temporanea sospensione di Schengen al confine con la Slovenia è una misura che va usata esclusivamente in funzione di prevenzione antiterrorismo. Lo afferma in una nota il capogruppo del Partito democratico nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Diego Moretti, commentando la decisione del governo italiano di attuare controlli temporanei alle frontiere con la Slovenia. “Se il governo l'ha fatto, avrà avuto le sue ragioni. Quello che è stato il confine più aperto d'Europa deve tornare a esserlo. In questa vicenda - conclude Moretti - non si tiri in ballo il Cara di Gradisca: non c'entra nulla e non devono quindi esserci strumentalizzazioni". (Frt)