Germania: direttore intelligence Kahl, conflitto Israele-Hamas minaccia il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas è una minaccia per la Germania. È quanto dichiarato da Bruno Kahl, direttore del Servizio federale per le informazioni (Bnd), l'agenzia di intelligence esterna tedesca. Intervistato dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il funzionario ha avvertito: “È letteralmente nell'aria che il conflitto trova prosecuzione in Germania, con segnali molto negativi, ma a volte anche con minacce molto intense ed eccessi di violenza contro le forze di sicurezza tedesche, i servizi di pronto intervento tedeschi, giornalisti e civili. Il direttore del Bnd ha aggiunto che l'organizzazione terroristica Stato islamico “non è morta” e dispone ancora di strutture per commettere attentati. Il Bnd non osserva un collegamento diretto tra Hamas e il gruppo jihadista, ma vede una “uguaglianza nello spirito”. Kahl ha quindi evidenziato come si debba prestare attenzione a non equiparare i palestinesi al movimento che controlla la Striscia di Gaza. Per il direttore del Bnd, infatti, Hamas sta “prendendo in ostaggio il suo stesso popolo” ed è “il nemico della Palestina”. Kahl ha, infine, affermato che “naturalmente” vi sono dei sostenitori del terrorismo anche in Germania. (Geb)