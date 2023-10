Malpensa: Cosentino (Lombardia ideale), emendamento per l’ampliamento dell’area cargo ottima notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Saper leggere con professionalità i mutamenti della politica, restituendoli con obiettività, rappresenta un significativo risultato di cui Nova può rallegrarsi" Massimiliano Romeo

Presidente del Gruppo Lega Salvini Premierin Senato

23 luglio 2021

- “Finalmente Roma attribuisce a Malpensa la giusta importanza, definendolo aeroporto di interesse nazionale e internazionale. L’emendamento della Lega al decreto Legge ‘Aria’, approvato oggi in Senato, permette di riavviare tutte le procedure interrotte in precedenza per l’ampliamento di Cargo City”. Lo dichiara in una nota Giacomo Cosentino, Vice Presidente del Consiglio regionale della Lombardia. “Questa è un’ottima notizia - aggiunge Cosentino -, ringrazio il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo e il deputato lombardo Stefano Candiani per il lavoro che hanno portato avanti. Il buon senso, l’attenzione alle esigenze economiche del territorio lombardo e la visione strategica per lo sviluppo del Nord Italia - conclude l’esponente regionale - hanno vinto sul ‘partito dei no’ e dell’ambientalismo ideologico. Basta freni alla crescita del nostro Paese”. (Com)